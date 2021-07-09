Режим чрезвычайной ситуации не должен помешать подготовке российских регбисток к Олимпиаде

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации на время Олимпийских игр в Токио не должен повлиять на процесс подготовки женской сборной России по регби-7 к соревнованиям. Об этом ТАСС заявил спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия, которые пройдут на территории столичного региона Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба.

"Мы держимся на связи с олимпийским комитетом Японии, с федерацией регби Японии, единственное, что беспокоит с учетом сегодня вышедшей новости, - не дай бог, чтобы не пустили в страну. Предпосылок к этому на данный момент нет, - сказал Марков. - Что касается тренировочного процесса, то изначально планировалось, что он пройдет при закрытых дверях, то есть ничего не меняется. Режим чрезвычайной ситуации ничего жестче нам не сделает: ситуация и так была предельно закрытой, поэтому надеемся на качественную подготовку в Японии, в нужном часовом поясе, в нужной стране".

"За эти две недели девушки должны привыкнуть к правилам, обычаям, традициям и чувствовать себя на Олимпиаде как дома", - добавил он.

Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 29 по 31 июля. Сборная России проведет на групповом этапе матчи с командами Великобритании, Кении и Новой Зеландии.