СМИ: сборная Италии закрылась на базе из-за случаев COVID-19 среди сотрудников телевидения

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Италии по футболу в преддверии финала чемпионата Европы против команды Англии закрылась на своей базе в районе Коверчано во Флоренции из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников СМИ. Об этом в пятницу сообщила газета La Repubblica .

По информации издания, положительный тест на коронавирус сдали три сотрудника государственного итальянского телевидения Rai: один журналист и два представителя технического персонала. Двое из них в тот момент были в Лондоне, еще один находился во Флоренции. По данным газеты, никто из членов сборной не контактировал с зараженными. Кроме того, все игроки национальной команды сделали прививку от коронавируса перед стартом чемпионата.

Издание утверждает, что в пятницу утром Итальянская федерация футбола (FIGC) решила закрыть спортивный центр для предотвращения случаев заражения среди членов сборной. Предстоящие пресс-конференции с участием представителей национальной команды пройдут в дистанционном формате.

Турнирный путь на чемпионате Европы сборная Италии начала в группе A, в которой заняла первое место, одержав три победы в трех матчах. Были обыграны команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). Все эти встречи итальянцы провели на Олимпийском стадионе в Риме. В 1/8 финала они обыграли сборную Австрии со счетом 2:1 в дополнительное время, в четвертьфинале итальянская команда оказалась сильнее бельгийцев (2:1), а в полуфинале победила испанцев (1:1, 4:2 по пенальти). Финальный матч против англичан состоится 11 июля в 22:00 мск на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.