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Футбол в России

Роберто Карлос считает, что процесс адаптации футболиста Малкома в России еще не завершен

По словам бразильца, его соотечественнику необходимо больше времени на то, чтобы привыкнуть к клубу и стране
Роберто Карлос Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Роберто Карлос
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОНДОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" Малком пока не закончил адаптацию в России, но уже в следующем сезоне сможет быть более полезным своему клубу. Такое мнение высказал ТАСС чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, бывший футболист махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос.

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"Сложно адаптироваться. Малком переходит из одного клуба в другой. Он хороший игрок, хороший парень. Теперь ему нужно больше уверенности в себе, это основное в футболе", - сказал Карлос.

"Подобное происходит не только в "Зените", но и в ЦСКА, "Спартаке", "Реале", когда игрокам нужно время для адаптации. Малком, уверен, будет расти и в будущем сезоне поможет "Зениту" завоевать важные титулы. Он очень хороший игрок. Нужно иметь терпение, чтобы дождаться, когда игрок адаптируется к клубу и культуре страны", - отметил бывший защитник сборной Бразилии и испанского "Реала".

Малком, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за "Зенит" с 2019 года. В команду из Санкт-Петербурга он перешел из испанской "Барселоны", сумма его трансфера составила 40 млн евро. 24-летний футболист в составе "Зенита" стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Малком, пропустивший за последние два года значительное число матчей из-за травм, забил за петербургский клуб семь мячей.

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