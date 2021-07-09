"Спартак" не будет обсуждать расследование в отношении Промеса до оглашения результатов

ТАСС, 9 июля. Руководство российского футбольного клуба "Спартак" не планирует комментировать расследование уголовного дела в отношении полузащитника Квинси Промеса до оглашения его результатов. Об этом заявил директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что прокуратура Нидерландов проведет расследование уголовного дела в отношении Промеса из-за подозрений в нанесении ножевых ранений двоюродному брату в июле прошлого года.

"Из источника не следует, что прокуратура намерена его привлечь к чему-то. Там всего лишь написано, что прокуратура обязана провести расследование. Вот и все, - сказал Фетисов. - Мы только по результатам этого расследования можем что-то обсуждать, пока говорить нечего. Квинси сейчас уже вернулся в расположение "Спартака".

В декабре прошлого года Промес был арестован полицией по данному делу и отпущен на свободу семь дней спустя. Он утверждает, что не имеет отношения к травмам, полученным родственником, и не присутствовал на месте инцидента.

Промесу 29 лет, он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В феврале 2021 года было объявлено о возвращении Промеса в стан красно-белых. Футболист подписал контракт на 3,5 года. На чемпионате Европы он провел за сборную Нидерландов два матча.