Российский прыгун в высоту Акименко выиграл этап Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 9 июля. Россиянин Михаил Акименко занял первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Россиянка Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги

Российский спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 метра. Второе место занял канадец Джанго Ловетт (2,29). Российский и канадский спортсмены не смогли за три попытки преодолеть планку на высоте 2,32 и участвовали в перепрыжке для определения победителя. Третьим стал белорус Максим Недосеков (2,25). Россиянин Илья Иванюк преодолел планку на высоте 2,25 м, после чего принял решение досрочно завершить соревнования, и занял четвертое место.

Акименко и Иванюк вошли в список Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из десяти спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио.

Акименко 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.