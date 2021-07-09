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Летние олимпийские виды спорта

Российский прыгун в высоту Акименко выиграл этап Бриллиантовой лиги

Спортсмен взял планку на высоте 2,32 м
Михаил Акименко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. Россиянин Михаил Акименко занял первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

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Российский спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 метра. Второе место занял канадец Джанго Ловетт (2,29). Российский и канадский спортсмены не смогли за три попытки преодолеть планку на высоте 2,32 и участвовали в перепрыжке для определения победителя. Третьим стал белорус Максим Недосеков (2,25). Россиянин Илья Иванюк преодолел планку на высоте 2,25 м, после чего принял решение досрочно завершить соревнования, и занял четвертое место.

Акименко и Иванюк вошли в список Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из десяти спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио.

Акименко 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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