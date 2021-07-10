Футболист сборной России Миранчук приступит к тренировкам с "Аталантой" 12 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук приступит к подготовке к новому сезону с итальянской "Аталантой" 12 июля. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

Сборная России 21 июня завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Миранчук принял участие в трех матчах, на его счету победный гол в матче против финнов.

"Он уже в Италии, готовится к новому сезону. Практически сразу, как закончился чемпионат Европы [для сборной России], он начал подготовку. У футболистов есть индивидуальная программа. С 12 июля команда начнет тренировки", - сказал Шпинев, отметив, что его клиент не испытывает проблем со здоровьем.

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в сентябре 2020 года. В дебютном сезоне в составе команды из Бергамо российский полузащитник принял участие в 31 матче в различных турнирах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи. В общей сложности Миранчук провел на поле 818 минут, на одно результативное действие в среднем у него уходило около 90 минут игрового времени.

"Аталанта" в прошлом сезоне заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В Кубке Италии команда из Бергамо дошла до финала турнира, где уступила туринскому "Ювентусу" (1:2). Сезон-2021/22 в чемпионате Италии начнется 22 августа. Расписание турнира еще не утверждено.