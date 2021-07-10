Решение о допуске зрителей на Паралимпийские игры в Токио будет принято после Олимпиады

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Решение о допуске болельщиков на Паралимпийские игры в Токио будет принято после окончания Олимпиады в столице Японии. Об этом ТАСС сообщили в Международном паралимпийском комитете (МПК).

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На этой неделе стало известно, что подавляющее большинство олимпийских соревнований в Японии пройдет без зрителей. Разрешение на посещение арен будет действовать только в отдаленных префектурах Ибараки, Судзуока и Мияги.

"Решение о количестве зрителей Паралимпийских игр будет принято после Олимпиады", - сообщили в МПК.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков.

Запрет на допуск зрителей в японской столице связан с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 8 июля правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля по 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в Канагаве, Сайтаме и Тибе.