Москвина и Мишин получили премию Skating Awards за достижения в карьере

Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира. После завершения карьеры они стали тренерами. Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевой, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. В настоящее время она является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойкова и Дмитрия Козловского.

ТАСС, 10 июля. Тамара Москвина и Алексей Мишин получили премию по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards за достижения в карьере.

Мишин тренировал олимпийских чемпионов Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко. Сейчас он является тренером чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

Премия вручалась во второй раз. В прошлом году ее получили победители в семи номинациях: самый ценный фигурист, лучшие костюм, программа сезона, новичок, хореограф, тренер, награда за заслуги.

В нынешнем сезоне единственным крупным международным событием в фигурном катании стал чемпионат мира в Стокгольме. В этой связи формат премии было решено изменить. Награду вручали только в номинации "За жизненные достижения" ("Lifetime Achievement Award").

В прошлом году представители России стали победителями в двух дисциплинах. Лучшим тренером была признана Этери Тутберидзе, а лучшим новичком - Алена Косторная.