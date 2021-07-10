Москвина расценила премию ISU за достижения как знак уважения к ее будущему столетию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-президент Федерации фигурного катания России, тренер в парном катании Тамара Москвина порадовалась победе в премии Международного союза конькобежцев Skating Awards сразу двух россиян - ее и коллеги Алексея Мишина, а также отметила, что это могла быть знаком уважения к ее столетнему юбилею, до которого осталось 20 лет. Об этом Москвина рассказала ТАСС.

"Это, так понимаю, это к моему предстоящему столетию, - пошутила Москвина. - Точнее, к "двадцати до первой сотни". Но, конечно, приятно, что двое россиян в лауреатах, и оба - в парном катании".

Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира. После завершения карьеры они стали тренерами. Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевой, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. В настоящее время она является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойкова и Дмитрия Козловского.

Мишин тренировал олимпийских чемпионов Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко. Сейчас он является тренером чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, а также серебряного призера командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане Михаила Коляды. И Москвина, и Мишин отметили в 2021 году свое 80-летие.

Премию Skating Awards вручали во второй раз. В связи со сложным международным сезоном из-за пандемии ее формат был изменен, награды вручали только в номинации "За жизненные достижения" ("Lifetime Achievement Award").