Мишин поблагодарил своих фигуристов за веру в тренера в связи с победой в Skating Awards

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поблагодарил своих воспитанников за талант, трудолюбие и веру в тренера в связи с получением премии Международного союза конькобежцев Skating Awards. Об этом Мишин рассказал ТАСС.

Москвина расценила премию ISU за достижения как знак уважения к ее будущему столетию

Мишин и Тамара Москвина в субботу стали лауреатами премии Skating Awards за достижения в карьере.

"Ретроспективно глядя на свою тренерскую карьеру, я хочу выразить благодарность своим воспитанникам за талант, трудолюбие и веру в меня", - сказал Мишин.

Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира, после чего оба стали тренерами. Мишин тренировал Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, сейчас он является тренером чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, а также серебряного призера командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане Михаила Коляды.

Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевой, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. В настоящее время она является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойкова и Дмитрия Козловского.

Премия Skating Awards проходит во второй раз. В связи со сложным международным сезоном из-за пандемии формат премии был изменен, поэтому награды вручали только в одной номинации "За жизненные достижения" ("Lifetime Achievement Award").