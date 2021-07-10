Саутгейт отметил важность поддержки со стороны Елизаветы II накануне финала Евро

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Письмо королевы Великобритании Елизаветы II со словами поддержки имеет важное значение для сборной Англии по футболу накануне финала чемпионата Европы. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Гарет Саутгейт.

Матч за звание чемпиона Европы по футболу между сборными Англии и Италии пройдет 11 июля в Лондоне. Игра на стадионе "Уэмбли" начнется в 22.00 мск.

"Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде. Признание игроков и всего штаба говорит, что мы на правильном пути", - сказал Саутгейт.

"Сейчас после тренировки на нашей базе люди со всех близлежащих городков вышли, чтобы встать вдоль дорог и поддержать нас. Так ты можешь понять, что происходит за пределами "пузыря", в котором мы находились. Завтра мы хотим только победить и принести всем нам трофей", - добавил он.

Елизавета II в своем письме напомнила, что 55 лет назад вручила капитану английской сборной Бобби Муру кубок за победу в чемпионате мира, поздравила команду с выходом в финал и пожелала успеха в предстоящем матче.