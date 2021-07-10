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Футбол в Испании

СМИ: Месси подпишет новый контракт с "Барселоной" после Кубка Америки

В финале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Бразилии

ТАСС, 10 июля. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси подпишет новый контракт с каталонским клубом через несколько дней после завершения Кубка Америки. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

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В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет с командой Бразилии. Матч состоится в ночь на воскресенье и начнется в 03:00 мск. По информации портала Transfermarkt, действие контракта Месси с каталонским клубом закончилось в ночь на 1 июля.

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" стала третьей строчке в чемпионате Испании, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

В августе 2020 года Месси пытался покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.

Месси 34 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.

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