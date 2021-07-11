Уайт: Макгрегор может провести четвертый бой против Порье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может провести четвертый бой против американца Дастина Порье, когда восстановится после травмы. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

В воскресенье Макгрегор проиграл Порье в их третьем очном поединке. Бой был остановлен после первого раунда. В концовке пятиминутки Макгрегор оступился и сломал ногу, что не позволило ему продолжить поединок.

"Сейчас ему предстоит операция, ему нужно будет восстановиться. А дальше мы посмотрим, когда может пройти четвертый бой", - сказал Уайт.

Впервые Магрегор и Порье встретились в 2014 году, тогда ирландец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.