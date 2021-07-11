Турнир в Йоэнсуу 14 июля будет для Ласицкене первым международным стартом после травмы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Турнир в финском Йоэнсуу (Joensuu Motonet GP), запланированный на 14 июля, должен стать для чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене первым международным стартом после травмы. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

28-летняя Ласицкене, включенная в состав олимпийской команды на Игры в Токио, последний раз принимала участие в международных соревнованиях 23 мая. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании, проходившем в ветреную дождливую погоду, она стала четвертой с результатом 1,88 метра. Вернувшись в Россию, спортсменка получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор и на Кубке Москвы одержала победу с результатом 1,95 метра.

"Мария после Кубка Москвы планирует выступить на двух международных стартах в Финляндии, которые пройдут 14 июля в Йоэнсуу и 17 июля - в Лапинлахти. Завтра уже туда вылетаем", - сказала Назарова.

Как сообщила в субботу ТАСС Ласицкене, она также планирует выступить 24 июля на турнире в Москве, который пройдет на стадионе "Салют-Гераклион". 1 августа, по словам спортсменки, она должна вылететь в Токио для участия в Олимпийских играх.