Колосков: вратарь Пикфорд является слабым звеном сборной Англии перед финалом Евро

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля. Встреча сборных Италии и Англии пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало игры - в 22:00 мск. Пикфорд провел шесть матчей в составе англичан на Евро, пропустив один мяч в полуфинале с командой Дании (2:1, после дополнительного времени).

"Не все матчи англичан и итальянцев полностью смотрел на турнире, но есть общее впечатление по командам, - сказал Колосков. - Во-первых, сборная Англии мне представляется более ровной, более мастеровитой в целом. Во-вторых, у англичан единственным слабым звеном является очень нервный вратарь. В-третьих, если дело дойдет до пенальти, мне кажется, что итальянцы выиграют".

Пикфорду 27 лет, с 2017 года он выступает за "Эвертон". В минувшем сезоне чемпионата Англии он провел 31 матч, пропустив 39 голов и сыграв десять раз "на ноль". В составе сборной Англии голкипер принял участие в 37 играх, в которых пропустил 28 мячей и 19 раз сыграл "на ноль".