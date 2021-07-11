Гимнастка Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Гимнастка Дина Аверина стала победительницей в многоборье на этапе Кубка вызова в Москве

Российская спортсменка набрала 27,30 балла. Второе место заняла ее соотечественница Лала Крамаренко (26,80), третье - представительница Латвии Елизавета Полстяная (24,35). Сестра Дины - Арина Аверина - пропустила соревнования из-за травмы ноги.

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина - четырехкратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. Ранее обе спортсменки были включены в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Соревнования завершатся 11 июля.