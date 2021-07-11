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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова в Москве

Второе место заняла еще одна россиянка Лала Крамаренко
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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Российская спортсменка набрала 27,30 балла. Второе место заняла ее соотечественница Лала Крамаренко (26,80), третье - представительница Латвии Елизавета Полстяная (24,35). Сестра Дины - Арина Аверина - пропустила соревнования из-за травмы ноги.

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина - четырехкратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. Ранее обе спортсменки были включены в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Соревнования завершатся 11 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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