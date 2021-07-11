Дина Аверина выиграла все упражнения в личных соревнованиях на Кубке вызова в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Гимнастка Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова в Москве

Российская спортсменка набрала 29,40 балла. Второе место заняла ее соотечественница Лала Крамаренко (28,15), третье - представительница Словении Екатерина Веденеева (24,85). Сестра Дины - Арина Аверина - пропустила соревнования из-за травмы ноги.

В упражнении с булавами Аверина также заняла первое место, набрав 29,00 балла. Второй стала Крамаренко (28,25), третьей - Веденеева (25,40). В упражнении с лентой первой тройка лучших была аналогичной (25,90, 25,50 и 23,05 соответственно). Ранее Аверина также одержала победу в упражнении с обручем.

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина - четырехкратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. Ранее обе спортсменки были включены в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Соревнования завершатся 11 июля.