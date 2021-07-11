Семин считает, что в финале чемпионата Европы по футболу нет явного фаворита

Финал пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 22:00 мск. В полуфинале англичане в дополнительное время обыграли датчан со счетом 2:1. Сборная Италии на этой стадии прошла команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти).

"Предсказать результат финального матча очень сложно, потому что команды очень сильные, от игры к игре прибавляли, - сказал Семин. - Две равные команды, всякое может быть, не вижу явного фаворита. Поэтому я надеюсь, что матч будет очень интересный и увлекательный. У англичан есть преимущество в виде своих болельщиков и стадиона, а это играет большую роль, например, давление на судей со стороны трибун сыграло громадную роль в победе над датчанами".

"У англичан есть Гарри Кейн, который делает результат, конкретный игрок - большое преимущество команды. Сборная Англии сейчас хорошо играет в обороне именно командой, а не отдельной группой. Они очень плотно обороняются, я думаю, что для итальянцев это будет проблемой, потому что после этого англичане быстро контратакуют. Но итальянцы сильны по-своему: комбинационный футбол, много коротких передач, хорошее завершение, играют с удовольствием", - заключил Семин.

Сборная Италии в четвертый раз сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными - в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.