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Евро-2020

Кейн: поражение в финале Евро даст сборной Англии больше мотивации перед чемпионатом мира

Нападающий англичан назвал проигрыш в серии пенальти худшим чувством в мире
Гарри Кейн EPA-EFE/Laurence Griffiths
Описание
Гарри Кейн
© EPA-EFE/Laurence Griffiths

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Поражение в финальном матче чемпионата Европы по футболу придаст игрокам сборной Англии еще больше мотивации к чемпионату мира 2022 года. Об этом рассказал капитан команды Гарри Кейн.

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Сборная Англии в финале в серии пенальти проиграла команде Италии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

"Проигрывать в серии пенальти - худшее чувство в мире. Мы не могли отдать больше. Это был фантастический турнир, мы должны гордиться им и высоко держать голову, хотя сейчас какое-то время будет больно. Мы будем расти, и это поражение даст нам больше мотивации к чемпионату мира", - отметил Кейн.

"Мы отлично начали матч, но потом, возможно, слишком опустились к своим воротам. Итальянцы не создавали много моментов. В дополнительное время у нас было преимущество и несколько полумоментов", - добавил нападающий сборной Англии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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