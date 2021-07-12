Саутгейт взял на себя ответственность за список пенальтистов в финале Евро

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт утверждал список футболистов для серии пенальти в финале чемпионата Европы с итальянцами сам, без консультаций с игроками. Об этом он заявил журналистам после окончания матча.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

"Мы побеждаем и проигрываем вместе, мы никого не отделяем, - сказал Саутгейт. - Список пенальтистов - это мое решение, их определил я, попросив игроков выполнить удары. Могу сказать, что сейчас они покидают турнир с высоко поднятой головой, они сделали больше, чем другие команды за более чем 50 лет. Так что они должны быть очень горды тем, что сделали. Хотя, конечно, проигрывать очень горько, особенно так, когда победа была так близка".

"Сборная Италии была невероятной на протяжении всего турнира, они сегодня были очень хороши в обороне и смогли остановить наши атаки", - отметил он.

Саутгейт в 1996 году не реализовал решающий пенальти в полуфинале чемпионата Европы с немцами. Победа на чемпионате мира 1966 года остается единственной для англичан на крупных турнирах.

Сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз.