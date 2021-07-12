Петербург принял в период чемпионата Европы по футболу 29 тысяч иностранных болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Число иностранных болельщиков, которые посетили Санкт-Петербург в период проведения чемпионата Европы по футболу, составило около 29 тысяч человек, в основном это были гости из Финляндии и Польши. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Двадцать девять тысяч иностранных болельщиков получили Fan ID - это количество иностранцев, которых мы приняли. В большинстве случаев это финны, много гостей приехало из Польши. Конечно, эта цифра обычно в разы больше. С одной стороны, это большая цифра для 2021 года, но если бы это проходило в другой год, например, в 2019-й, она была бы гораздо больше", - сказал Пиотровский.

Перенесенный на год вперед из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля. Право принимать матчи получили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург принял семь матчей Евро-2020. Финальный матч состоялся 11 июля в Лондоне.