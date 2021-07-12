РУСАДА объяснило причины дисквалификации бывшего игрока НХЛ Маркова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Завершивший карьеру хоккеиста Андрей Марков был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) только после получения четвертого предупреждения в связи с пропуском очередного допинг-теста. Об этом пресс-служба РУСАДА сообщила ТАСС.

"Спортсмену инкриминировалось нарушение правил доступности для тестирования (три пропущенных теста). В соответствии с положениями антидопинговых правил и международного стандарта по тестированию и расследованиям любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставление информации в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим в регистрируемом пуле, является нарушением антидопинговых правил, - говорится в сообщении. - За весь период нахождения в регистрируемом пуле тестирования (с 24 сентября 2018 года по 7 августа 2020 года) фиксируется неоднократное (пять раз) нарушение правил доступности для тестирования со стороны спортсмена. Стандартная санкция за нарушение правил доступности составляет два года дисквалификации, тем не менее юрисдикционный орган встал на сторону спортсмена и сократил срок дисквалификации, который составил 18 месяцев".

По словам пресс-службы, Марков официально сообщил в РУСАДА о завершении карьеры только после получения четвертого флажка.

"До указанного момента спортсмен оставался в регистрируемом пуле. Положения кодекса, международных стандартов, национальных антидопинговых правил являются частью профессионального поведения участников спортивных правоотношений. Это необходимость, которая должна осознаваться всеми и становиться частью правового статуса спортсмена. Любая норма включает в себя санкцию за неисполнение. Правила - это процедуры, из которых невозможно делать изъятий, им только необходимо следовать", - также говорится в сообщении.

42-летний Марков является трехкратным чемпионом России (2000, 2005, 2018), обладателем Кубка Гагарина (2018), а также чемпионом мира в составе сборной России (2008). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за "Монреаль", в России представлял воскресенский "Химик", московское "Динамо", подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив".