Россияне победили в медальном зачете на чемпионате мира по дайвингу в Томске

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Команда Российской подводной федерации (RUF) победила в медальном зачете на чемпионате мира по спортивному дайвингу, который завершился в Томске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в России, несмотря на решение CAS

По итогам трех соревновательных дней российские спортсмены завоевали 35 наград - 14 золотых, 16 серебряных и пять бронзовых. Второе место заняли белорусы, завоевавшие 15 медалей, шесть из которых - высшего достоинства. Замкнули тройку лучших дайверы из Франции - на их счету одна серебряная и три бронзовые медали.

Соревнования прошли в томском Центре водных видов спорта. Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу первоначально должны были состояться в Томске в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести соревнования на следующий год. Из-за решения Спортивного арбитражного суда российская сборная на соревнованиях выступала в нейтральной форме, вместо гимна страны при победе спортсменов звучала музыка Петра Чайковского.

Чемпионат мира по плаванию в ластах завершился в Томске 9 июля. Команда Российской подводной федерации (RUF) стала победителем медального зачета, завоевав 28 наград - 12 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых.