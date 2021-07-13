Сергей Иванов заявил, что ему смешны слова о необходимости роспуска Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что ему смешны слова о необходимости роспуска лиги и возвращения к чемпионату России. Об этом он рассказал ТАСС.

В новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 команд, из которых восемь представляют Россию. Также в турнире выступают клубы из Белоруссии, Эстонии, Польши и Казахстана.

"Многие так называемые эксперты говорят, что Единую лигу ВТБ надо разогнать и проводить только чемпионат России. От этих предложений мне смешно. В сильном чемпионате Советского Союза в высшей лиге Россию представляли не восемь, не девять клубов, а три. ЦСКА, "Спартак" (Ленинград) и "Строитель" (Куйбышев). Все", - сказал Иванов.

"Клубы российские, участвующие в нашем чемпионате, здесь, потому что им комфортно. Просто надо создавать условия, чтобы был интерес", - добавил Иванов.

Старт нового сезона Единой лиги ВТБ запланирован на конец сентября. Действующим победителем турнира является ЦСКА.