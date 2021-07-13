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Кубок Америки по футболу

Месси и Неймар вошли в состав символической сборной Кубка Америки по футболу

Победителем турнира стала сборная Аргентины
Неймар и Лионель Месси EPA-EFE/Sebastiao Moreira
Описание
Неймар и Лионель Месси
© EPA-EFE/Sebastiao Moreira

ТАСС, 13 июля. Аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар вошли в состав символической сборной прошедшего Кубка Америки по футболу. Состав опубликован на странице турнира в Twitter.

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Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь - Эмилиано Мартинес (Аргентина), защитники - Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили), полузащитники - Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина), нападающие - Луис Диас (Колумбия), Неймар, Месси.

Победителем Кубка Америки впервые с 1993 года стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла хозяев турнира бразильцев (1:0). Месси на турнире провел семь матчей, забил четыре гола и отметился пятью передачами. На счету Неймара два гола и три передачи в шести проведенных матчах.

 

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