На футболиста "Рубина" Кварацхелию претендуют четыре европейских клуба

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" получил предложения о покупке футболиста команды Хвичи Кварацхелии от четырех европейских клубов . Об этом журналистам заявил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

20-летний грузинский полузащитник выступает за "Рубин" с 2019 года.

"Вся история вокруг Хвичи начала разворачиваться гораздо раньше, чем европейское окно начало раскочегариваться. Это же очень большой трансфер! Я уже раз шесть говорил, что такие трансферы совершаются, когда сходятся все звезды. По щелчку пальца не бывает", - сказал Яровинский.

"Клубов, которые им интересуются, достаточно много. Это большие клубы, которые прислали предложения - их четыре, ну три с половиной. Все остальное - консультации", - пояснил он.

Спортивный директор "Рубина" также ответил на вопрос о том, удастся ли удержать игрока, если трансфер сорвется. "Обойдемся без громких заявлений. Посмотрим, как все будет происходить", - отметил он.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча в составе казанской команды, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.