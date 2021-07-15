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Футбол в России

Дюков: Черчесов при расторжении контракта с РФС не получил компенсацию

Бывший главный тренер сборной России по футболу покинул свой пост 8 июля
Президент РФС Александр Дюков Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов при расторжении контракта с Российским футбольным союзом (РФС) не получил компенсацию. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома РФС сообщил президент организации Александр Дюков.

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8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. Соглашения специалиста было рассчитано до 2022 года. В четверг Дюков сообщил, что РФС намерен определиться с новым главным тренером команды до 23 июля.

"Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки", - сказал Дюков.

Под руководством Черчесова сборная России приняла участие в пяти турнирах. Команда заняла третье место на групповом этапе и не вышла в плей-офф Кубка конфедераций 2017 года. На чемпионате мира 2018 года сборная показала лучший результат в новейшей истории, достигнув четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила будущему вице-чемпиону мира сборной Хорватии. В двух розыгрышах Лиги наций национальная команда становилась второй в группе Лиги B и не смогла получить право на повышение в классе и возможность играть в этом турнире с соперниками более высокого уровня. На прошедшем чемпионате Европы россияне заняли последнее, четвертое место в группе В и не вышли в плей-офф.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
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