Дюков: Черчесов при расторжении контракта с РФС не получил компенсацию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов при расторжении контракта с Российским футбольным союзом (РФС) не получил компенсацию. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома РФС сообщил президент организации Александр Дюков.

8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. Соглашения специалиста было рассчитано до 2022 года. В четверг Дюков сообщил, что РФС намерен определиться с новым главным тренером команды до 23 июля.

"Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки", - сказал Дюков.

Под руководством Черчесова сборная России приняла участие в пяти турнирах. Команда заняла третье место на групповом этапе и не вышла в плей-офф Кубка конфедераций 2017 года. На чемпионате мира 2018 года сборная показала лучший результат в новейшей истории, достигнув четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила будущему вице-чемпиону мира сборной Хорватии. В двух розыгрышах Лиги наций национальная команда становилась второй в группе Лиги B и не смогла получить право на повышение в классе и возможность играть в этом турнире с соперниками более высокого уровня. На прошедшем чемпионате Европы россияне заняли последнее, четвертое место в группе В и не вышли в плей-офф.