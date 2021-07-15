Дюков высказался о работе Черчесова на посту главного тренера сборной России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что нужно поблагодарить бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова за его пятилетнюю работу на этом посту, в частности - за результат сборной на чемпионате мира и выход на чемпионат Европы. Об этом Дюков сообщил журналистам.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла последнее, четвертое место в группе В и не вышла в плей-офф.

"Что касается работы Станислава Саламовича, РФС создал все условия для подготовки - мы видели, как шла работа, никто в тренерском штабе дурака не валял, была программа подготовки. Тренировочный план был выполнен в полном объеме. Оценка результата работы - неудовлетворительна", - сказал Дюков.

"Исполком поблагодарил Черчесова за пять лет работы. В памяти у нас останется чемпионат мира, выступление сборной на нем останется яркой страницей. Станислава Саламовича надо поблагодарить за то, что была выполнена задача по выходу на чемпионат Европы. Мы поблагодарили его за совместную работу и пожелали удачи", - добавил глава РФС.

Также Дюков отметил, что РФС располагает средствами для оплаты труда следующего главного тренера сборной.