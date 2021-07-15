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Олимпиада в Токио

Теннисистка Павлюченкова присоединилась к сборной России в Южно-Сахалинске

Российская команда проводит сбор, чтобы лучше адаптироваться к климатической зоне Олимпиады в Токио
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистка Анастасия Павлюченкова присоединилась к сборной России в Южно-Сахалинске, проходящая подготовительный сбор к Олимпиаде команда ждет только Даниила Медведева. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Российские теннисисты проводят сбор на Сахалине, чтобы пройти акклиматизацию.

"Павлюченкова присоединилась к команде. Ждем только Медведева, - сказал Тарпищев. - Все готовятся, все в хорошем настроении".

В женском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют Вероника Кудерметова, Павлюченкова и Екатерина Александрова. В мужском турнире примут участие Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женском парном разряде Вера Звонарева выступит вместе с Еленой Весниной, Кудерметова - с Павлюченковой, в мужском парном разряде Рублев сыграет с Хачановым, Медведев - с Карацевым.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичОлимпиада в ТокиоМедведев, Даниил СергеевичПавлюченкова, Анастасия Сергеевна
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