Матыцин: подготовка олимпийской сборной по теннису на Сахалине отвечает мировому уровню

Южно-Сахалинск стал площадкой для тренировок и акклиматизации российских спортсменов - сборных команд по теннису и карате - накануне Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 23 июля по 8 августа.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил условия подготовки олимпийских сборных РФ на Сахалине, отметив, что они соответствуют мировому уровню. Об этом он в пятницу во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск сообщил журналистам.

"То, что федерация тенниса и тренерский штаб уже сюда приехали, и вся мировая элита тенниса здесь, на сборе, на Сахалине, это уже самая высокая оценка возможностей на Сахалине, которая есть, и не только по теннису. Сегодня была возможность с Валерием Игоревичем [Лимаренко] (губернатор Сахалинской области - прим. ТАСС) проехать по другим объектам. Вижу, что те [объекты], которые уже работают, они соответствуют мировым стандартам. Два года назад здесь состоялись игры юношеские (международные спортивные игры "Дети Азии" - прим. ТАСС), и вся международная общественность тоже высоко оценила стандарты", - сказал Матыцин.

Он отметил, что в развитии инфраструктуры видит перспективы, со своей стороны министерство спорта поможет введению объектов в эксплуатацию. "И чтобы они были востребованы не только сборными командами, но и жителями Южно-Сахалинска, Сахалинской области и в принципе Дальнего Востока, который сегодня является стратегическим форпостом и в области спорта тоже", - добавил он.

"Сегодня с Олегом Васильевичем [Матыциным] посещали ряд объектов, которые строятся. И вот есть некоторые задумки: вдоль горы главной, вдоль горнолыжного курорта мы делаем олимпийскую деревню", - сказал губернатор области Валерий Лимаренко.