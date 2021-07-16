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ММА

Федор Емельяненко считает, что Вердум пиарится на его имени

В 2010 году бразилец победил россиянина на турнире организации Strikeforce
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко считает, что бразилец Фабрисио Вердум пиарится на его имени. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Ближайший поединок Емельяненко проведет 23 октября на турнире Bellator в Москве. В 2010 году Вердум победил Емельяненко болевым приемом на турнире организации Strikeforce.

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"Его не было в изначальном списке [потенциальных соперников], который мне предоставил Скотт Кокер (глава Bellator - прим. ТАСС), - сказал Емельяненко. - Когда Фабрисио делал большие заявления, я задавал вопрос Bellator. Скотт сказал, что Вердум не заключал контракт с организацией, а говорить можно все, что угодно. Я так понимаю, что на сегодняшний день ситуация не изменилась".

"Поэтому, когда Скотт предоставил мне список бойцов, там не было имени Фабрисио. Что он сейчас хочет, я не понимаю, он этим привлекает к себе внимание. Если есть желание, наверное, надо заключать контракт и разговаривать более серьезно. Не говорить одно, а потом уходить в другую организацию", - добавил собеседник агентства.

Емельяненко 44 года, на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 43-летнего Вердума 24 победы, девять поражений, одна ничья, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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