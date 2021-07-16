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В Абрау-Дюрсо в июле откроется современный гандбольный центр

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что на новом объекте будет возможно одновременно собирать до шести команд и проводить мини-турниры
Президент ФГР Сергей Шишкарев Станислав Красильников/ТАСС
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Президент ФГР Сергей Шишкарев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Современный гандбольный центр откроется в июле в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России, бизнесмен Сергей Шишкарев.

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"19 июля состоится открытие современнейшего гандбольного центра, который я построил в Абрау-Дюрсо на базе бывшей футбольной инфраструктуры. Там остались поля и появились два современных зала", - сказал Шишкарев.

"При наличии гостиницы и других инфраструктурных возможностей там будет возможно одновременно собирать до шести команд и проводить мини-турниры", - добавил он.

Глава федерации мечтает, чтобы в родном для него Новороссийске появилась профессиональная гандбольная команда.

Шишкарев отметил, что новым гандбольным центром при подготовке к сезону воспользуются несколько ведущих клубов страны. "Это уникальное место, с видом на озеро Абрау. Там, правда, есть один соблазн - завод шампанских вин", - заметил он.

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