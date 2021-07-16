Стабильные шестнадцать. Число дерби в новом формате чемпионата России может сократиться

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дискуссии по поводу сути реформ российского футбола по-прежнему не утихают. Питер Ньювенхейс, руководитель нидерландской компании Hypercube, которая сотрудничает в этом плане с Российским футбольным союзом (РФС), отметил, каким является оптимальное количество клубов в премьер-лиге, выступил с идеями о компенсации за участие клубов в развитии молодых футболистов и о переносе финала Бетсити - Кубка России на февраль.

Исполком РФС обсуждал реформы в четверг, и глава организации Александр Дюков после заседания сообщил, что обсуждение продолжится. В пятницу один из членов исполкома генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил ТАСС, что к обсуждению реформ планируется вернуться в конце августа - начале сентября. "Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы что-то изменим. Премьер-лига тоже будет собираться и обсуждать, потому что все было представлено только недавно и толком никто это не изучил. Нас это непосредственно затрагивает, и решения без нас не смогут принять. Заранее мы не изучали, нужно принять консолидированное решение", - сказал Сайманов. В пятницу же Ньювенхейс выступил перед журналистами и попытался объяснить суть возможных нововведений, которые предусматривают проведение чемпионата России как с 16 командами, так и с большим количеством. Сам голландец рассказал, что считает оптимальным формат "Юпитер 16", при котором в Российской премьер-лиге останется 16 клубов. Чемпионат должен будет проводиться в два этапа, в первом из которых каждая команда проведет не 30, а 24 матча (по 12 дома и в гостях) и по швейцарской системе (сильные играют с сильными, а слабые - со слабыми). Положение клубов будет меняться в зависимости от результатов, то есть сильные могут стать слабыми и наоборот. Вопрос по дерби Если бы реформы начали действовать с предстоящего сезона, то "Спартак" и ЦСКА могли сыграть между собой меньше матчей, так как из-за разницы в позициях оказались бы в различных корзинах.

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"Естественно, когда есть дерби, хотелось бы, что они сохранились, - сказал Ньювенхейс, отвечая на вопрос ТАСС. - Если клубы в одной корзине - все играют со всеми. Если бы ЦСКА оказался в другой корзине, то вероятность того, что клуб сыграет со "Спартаком", составляет 75%, что не сыграет - 25%. Во второй части все будут играть со всеми. С "Юпитером 16" они, скорее всего, будут играть больше, но может такое случиться, что одна команда не сыграет с другой". Голландец при этом добавил, что количество дерби только увеличится, но вмешиваться в работу компьютера, расписывающего алгоритм, не стоит. Реакция на эту идею последовала незамедлительно - владелец "Спартака" Леонид Федун, в целом одобривший идею реформ, подчеркнул, что его клуб в случае отсутствия матчей с ЦСКА на первом этапе потеряет до 50 млн рублей. "В предложенном РФС формате "Юпитер 16" есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения топовых матчей, повышение интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений", - отметил Федун. Кроме "Спартака", как рассказал Ньювенхейс, за смену формата чемпионата России выступили пять из шести команд так называемой категории "А" ("Зенит", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив"), один клуб воздержался. Также по его словам, реформу поддержали Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций. При этом было подчеркнуто, что обе международные футбольные организации не могут влиять на течение реформ. "Мы помогаем УЕФА, в Лиге чемпионов тоже будет четыре корзины, команды примерно одного уровня. Примерно то же, что и в системе "Юпитер 16", - отметил Ньювенхейс. Финал Кубка России - на "Газпром Арену" Помимо разговора о реформах, представитель компании рассказал о своем видении развития российского футбола. Партнер РФС выступил как за отмену лимита на легионеров, отметив, что нынешнее ограничение (восемь иностранцев и 17 доморощенных игроков в заявке) способствовало повышению качества молодежи. Также он предложил финансово стимулировать клубы, принимающие участие в развитии молодых футболистов.

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