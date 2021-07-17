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Футбол в России

Булыкин: "Локомотив" запомнился рядом грубых ошибок в матче за Суперкубок России

Московский клуб проиграл "Зениту" со счетом 0:3

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" совершили ряд грубых ошибок в матче за Олимп - Суперкубок России против "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Локомотива", трехкратный обладатель Кубка России в составе команды Дмитрий Булыкин.

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"Грубые ошибки игроков "Локомотива" на таком уровне не прощаются. С такими браком очень тяжело играть против хороших команд. А "Зенит" в свою очередь приятно удивил своим движением и прессингом на чужой половине поля. Можно поздравить "Зенит" с хорошей игрой и очередным трофеем, они были сегодня сильнее", - сказал Булыкин.

"В целом послевкусие от этого матча хорошее. Результативный матч с голевыми моментами, хорошо предвосхищает начало сезона. Впереди нас ждут интересные матчи сезона премьер-лиги", - добавил он.

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