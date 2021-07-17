Булыкин: "Локомотив" запомнился рядом грубых ошибок в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" совершили ряд грубых ошибок в матче за Олимп - Суперкубок России против "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Локомотива", трехкратный обладатель Кубка России в составе команды Дмитрий Булыкин.

"Зенит" обыграл в Калининграде "Локомотив" со счетом 3:0.

"Грубые ошибки игроков "Локомотива" на таком уровне не прощаются. С такими браком очень тяжело играть против хороших команд. А "Зенит" в свою очередь приятно удивил своим движением и прессингом на чужой половине поля. Можно поздравить "Зенит" с хорошей игрой и очередным трофеем, они были сегодня сильнее", - сказал Булыкин.

"В целом послевкусие от этого матча хорошее. Результативный матч с голевыми моментами, хорошо предвосхищает начало сезона. Впереди нас ждут интересные матчи сезона премьер-лиги", - добавил он.