Николич: нельзя совершать столько ошибок в матчах против команд уровня "Зенита"

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" победил московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России по футболу, так как сумел воспользоваться ошибками соперника. Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

В субботу "Зенит" со счетом 3:0 обыграл "Локомотив" и в шестой раз стал обладателем трофея.

"Зенит" - очень качественная команда, которая пользовалась нашими ошибками. Игра была равна, но все три гола мы привезли сами себе, такие ошибки нельзя делать против таких команд, как "Зенит", просто так получилось, - сказал Николич. - У нас не будет простого сезона, это понятно. Я сказал, что надо собрать все силы и чуть добавить в уверенности, а ее можно добиться только с победами".

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" сыграет 24 июля на выезде с подмосковными "Химками", "Локомотив" в тот же день примет тульский "Арсенал".