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Футбол в России

Николич: нельзя совершать столько ошибок в матчах против команд уровня "Зенита"

По мнению главного тренера "Локомотива", игра в матче за Суперкубок России была равной
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" победил московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России по футболу, так как сумел воспользоваться ошибками соперника. Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

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"Зенит" - очень качественная команда, которая пользовалась нашими ошибками. Игра была равна, но все три гола мы привезли сами себе, такие ошибки нельзя делать против таких команд, как "Зенит", просто так получилось, - сказал Николич. - У нас не будет простого сезона, это понятно. Я сказал, что надо собрать все силы и чуть добавить в уверенности, а ее можно добиться только с победами".

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" сыграет 24 июля на выезде с подмосковными "Химками", "Локомотив" в тот же день примет тульский "Арсенал".

Теги
Российский футболНиколич, Марко
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