Семак заявил, что с пониманием относится к желанию Малкома сыграть на Олимпиаде

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак с пониманием относится к желанию Малкома сыграть за сборную Бразилии на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом Семак заявил на пресс-конференции после победы в матче за Суперкубок России.

В субботу "Зенит" со счетом 3:0 обыграл московский "Локомотив" и в шестой раз стал обладателем трофея. Малком вышел в стартовом составе. Он отправится в Токио для выступления за сборную Бразилии на Олимпийских играх, в связи с чем пропустит старт чемпионата России.

"[Малкома] будет не хватать, он провел полноценную предсезонную подготовку, но такой шанс бывает один раз в жизни. Понимаю, что для игрока побороться за такой трофей - это очень приятно. Будем стараться справляться без Малкома, а им пожелаем удачи, главное, чтобы приехал здоровый, желательно с победой", - сказал Семак.

"Эта игра не влияла на его вызов или позицию в олимпийской сборной. Он старается, делает максимум для команды, это приносит свои плоды. Сейчас он смотрится очень хорошо", - добавил тренер.

"Зенит" начнет выступление в чемпионате России 24 июля гостевым матчем с подмосковными "Химками".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии является действующим олимпийским чемпионом.