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ММА

Махачев готов провести следующий бой через три-четыре месяца

В воскресенье российский боец удушающим приемом победил бразильца Тьяго Мойзеса

ТАСС, 18 июля. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев готов провести следующий поединок через три-четыре месяца. Об этом спортсмен рассказал в октагоне после боя с бразильцем Тьяго Мойзесом.

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Махачев победил Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде.

"Первый раз я подрался четыре раунда, у меня был жесткий и хороший соперник, - сказал Махачев. - Как я и говорил, я сделал так, чтобы он устал, перевел его в борьбу и заставил сдаться. Не знаю, почему соперники бегут от меня. Я дам вам три-четыре месяца на подготовку, вы не сможете от меня спрятаться".

Махачеву 29 лет. В его активе теперь 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин одержал восьмую победу подряд в UFC.

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