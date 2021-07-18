Махачев готов провести следующий бой через три-четыре месяца

ТАСС, 18 июля. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев готов провести следующий поединок через три-четыре месяца. Об этом спортсмен рассказал в октагоне после боя с бразильцем Тьяго Мойзесом.

Махачев победил Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде.

"Первый раз я подрался четыре раунда, у меня был жесткий и хороший соперник, - сказал Махачев. - Как я и говорил, я сделал так, чтобы он устал, перевел его в борьбу и заставил сдаться. Не знаю, почему соперники бегут от меня. Я дам вам три-четыре месяца на подготовку, вы не сможете от меня спрятаться".

Махачеву 29 лет. В его активе теперь 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин одержал восьмую победу подряд в UFC.