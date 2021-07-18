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Карякин победил Опарина в первой партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

Вторая партия между соперниками состоится в понедельник
Сергей Карякин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин черными фигурами обыграл соотечественника Григория Опарина в первой партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит а Сочи.

Вторая партия состоится в понедельник. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Карякин является победителем Кубка мира 2015 года. Он был участником матча за мировую шахматную корону в 2016 году против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.

Теги
Карякин, Сергей АлександровичКубок мира по шахматам
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