Шахматистка Горячкина обыграла Баделько в первой партии 1/16 финала Кубка мира в Сочи

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина победила белыми фигурами белоруску Ольгу Баделько в первой партии 1/16 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Карякин победил Опарина в первой партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

Ответная партия состоится в понедельник. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

В других партиях россиянка Алина Кашлинская белыми обыграла соотечественницу Алису Галлямову, Александра Костенюк черными - шведку Пиу Крамлинг, Валентина Гунина белыми - индийку Харику Дронавалли, Екатерина Лагно черными - Батхуяг Мунгунтуул из Монголии. Вничью завершились партии Наталия Погонина (Россия) - Антоанета Стефанова (Болгария) и Лея Гарифуллина - Полина Шувалова (обе - Россия).

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.