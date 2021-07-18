Санно-бобслейная трасса в Кёнигсзе подверглась разрушениям из-за наводнения

Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Эрфт, Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. От последствий разгула стихии погибли более 150 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

"Большое спасибо всем за сочувствие и слова поддержки. Наши мысли сейчас с теми, кто пострадал из-за наводнения. Мы сообщим больше информации завтра", - говорится в сообщении.

Трасса в Кёнигсзе расположена возле озера. На ней проводятся соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. Длина трассы для соревнований по бобслею составляет 1 240 м, для соревнований по скелетону - 1 185 м, для соревнований среди мужчин-одиночек - 1 306 м, а для женщин-одиночек и саней-двоек - 1156 м. В конце января 2021 года в Кёнигсзе прошел чемпионат мира по санному спорту, где российская команда завоевала одну золотую и одну серебряную медаль.