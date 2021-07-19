Детская футбольная лига будет носить имя своего основателя Виктора Горлова

ТАСС, 19 июля. Детской футбольной лиге (ДФЛ) присвоено имя основателя и бывшего президента организации Виктора Горлова. Об этом сообщает пресс-служба ДФЛ.

ДФЛ была основана в 1993 году, Горлов руководил лигой с момента основания. Он скончался 29 июня на 69-м году жизни.

"18 июля состоялось заседание внеочередного общего собрания ДФЛ, по итогам онлайн-встречи руководителем лиги на пятилетний срок была единогласно избрана Мария Жаркова, ранее занимавшая должность исполнительного директора ДФЛ, - говорится в сообщении пресс-службы. - По результатам голосования вице-президентами лиги стали Борис Игнатьев, Юрий Семин, Леонид Слуцкий и Дмитрий Чепель. Единогласно было принято решение присвоить ДФЛ имя ее учредителя. Теперь полное название лиги звучит так - Детская футбольная лига имени Виктора Горлова".

Горлов был первым президентом Ассоциации мини-футбола СССР и футзала СССР, работал журналистом, возглавлял отделы спорта газет "Комсомольская правда", "Известия", "Труд". Он является организатором первого в СССР коммерческого футбольного турнира "Честь марки" и всесоюзного клуба болельщиков "Гол!".