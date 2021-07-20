Иванова: российские яхтсмены подошли к Играм на пике физической и психологической формы

ТОКИО, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская команда по парусному спорту подошла к Олимпийским Играм на пике физической и психологической формы, настрой у команды хороший. Об этом ТАСС рассказала главный тренер российской сборной Наталья Иванова.

Соревнования по парусному спорту пройдут в Эносиме с 25 июля по 5 августа. Будет разыграно десять комплектов медалей.

"С точки зрения функциональной готовности все ребята подошли к Токио на пике, по психологическому аспекту опасений пока нет. Настрой хороший", - сказала Иванова.

По словам главного тренера национальной команды, российские яхтсмены способны принести в общую копилку сборной медали. "Мы надеемся на успешное выступление нашей мужской двойки Сазыкин/Грибанов в классе 470, олимпийскую лицензию они завоевали в этой акватории, это, конечно, на руку. Специфика волны, акватории в целом им знакома, - сказала Иванова. - В классе "Лазер стандарт" в этом цикле Сергей Комиссаров показывал хорошие результаты и способен успешно выступить здесь".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.