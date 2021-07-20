Тукманов не намерен подавать в суд на Обухова за его высказывания о допинге в "Торпедо"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бывший президент московского "Торпедо" Александр Тукманов не собирается подавать в суд на футболиста Владимира Обухова за высказывания о том, что во время его выступления в клубе игрокам навязывали употребление допинга. Об этом Тукманов сообщил ТАСС.

В понедельник Международная федерация футбола сообщила о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил на полгода, он дисквалифицирован за использование метандиенона. Футболист на правах аренды выступал за "Торпедо" в 2013 году. Ранее Обухов в интервью порталу Eurostavka сообщил, что медицинский штаб клуба колол игрокам по четыре инъекции и давал по 15 таблеток за несколько часов до матча.

"Я понимаю чувства Володи, ему обидно и досадно, потому что его отстранили от профессиональной деятельности, но "Торпедо" к этому отношения не имеет, - сказал Тукманов. - Мы никогда не употребляли какие-то запрещенные препараты, доктор давал ребятам витамины, проводили восстановительные процедуры. Но того, о чем говорит Володя, не могло быть, врачи были всегда высококвалифицированными".

"Я работал и в Российском футбольном союзе, и в Олимпийском комитете России, и в "Торпедо", понимаю, что такое допинг, чем его применение грозит и спортсмену, и работодателю. Есть ли желание пойти в суд? Нет, мне понятны чувства Володи, я их разделяю, но никаких судебных разбирательств я не планирую", - добавил Тукманов.

Обухову 29 лет, он выступает за "Ростов" с октября 2020 года. В прошлом сезоне нападающий провел 18 матчей, отдав одну голевую передачу.