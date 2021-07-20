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Футбол в России

Онопко: Алексей Березуцкий сможет принести пользу ЦСКА на посту главного тренера

Бывший тренер армейцев отметил, что новый наставник хорошо знает команду и игроков

ТАСС, 20 июля. Утверждение Алексея Березуцкого на посту главного тренера клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА поможет армейцам добиться успехов. Такое мнение высказал бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

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В понедельник ЦСКА объявил об утверждении Березуцкого на посту главного тренера.

"Думаю, что у Алексея в этой должности получится, хочу пожелать ему удачи. Он много лет отдал ЦСКА как игрок, после работал помощником [Леонида] Слуцкого в "Витессе", а затем - [Виктора] Гончаренко в ЦСКА. Алексей хорошо знает команду изнутри, хорошо знает игроков индивидуально, - сказал Онопко. - Да, может быть, большого опыта у него пока нет, но все когда-то начинают работать главными тренерами. В СССР некоторые даже в более молодом возрасте начинали работать в этом качестве. Повторюсь, мое мнение, что у него получится".

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России. Команда впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".

Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб в 2001-2018 годах. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Онопко 51 год, в качестве игрока он трижды стал чемпионом России (в составе московского "Спартака"), выиграл Кубок СССР-СНГ и Кубок России. За сборную России провел 109 матчей, забив семь голов. После завершения карьеры несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА. В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

Теги
Российский футболОнопко, Виктор Савельевич
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