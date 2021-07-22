Премьер-министр Японии: церемония открытия Игр в Токио должна пройти по плану

"Я думаю, она [церемония] должна пройти по плану", - сказал глава правительства. Ранее в четверг режиссер церемонии открытия Игр в Токио Кентаро Кобаяси покинул свой пост после разгоревшегося скандала. Его причиной стала сделанная в 1998 году видеозапись, где он насмехается над Холокостом. Суга назвал ситуацию вокруг режиссера церемонии неприемлемой.

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио должна пройти по плану, несмотря на случившийся скандал с ее режиссером. Об этом в четверг заявил журналистам премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Это уже четвертый крупный скандал, связанный с организаторами Олимпиады в Японии. 19 июля прошение об отставке подал назначенный композитором церемонии открытия Игр 52-летний музыкант Кэйго Оямада. После его назначения на эту должность в японских СМИ появились цитаты из интервью, которое он дал одному из местных музыкальных журналов в 1994 году. В нем Оямада признавался, что во время учебы в школе систематически издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями. При этом он смеялся, описывая свои поступки. В результате слова музыканта вызвали возмущение жителей Японии, которые призвали отстранить его от участия в церемонии открытия Игр.

В феврале в отставку подал глава оргкомитета Ёсиро Мори. Он допустил неподобающие высказывания о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте свой пост покинул креативный директор Игр Хироси Сасаки, который предлагал идею участия актрисы, модели и ведущей Наоми Ватанабэ в одном из номеров во время церемонии открытия. Согласно его задумке, девушка должна была спуститься с неба в образе свиньи.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.