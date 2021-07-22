В РФС рассказали об изменениях в правилах фиксации офсайда и игры рукой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Изменения в правилах на сезон-2021/22 носят незначительный характер, они коснулись правил по определению офсайда и игры рукой со стороны футболистов. Об этом журналистам рассказал инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), член судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.

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"Изменения в правилах на сезон-2021/22 очень небольшие, - сказал Левников. - Руки всех игроков, включая вратарей, не учитываются при определении положения "вне игры". Было определено, что верхняя граница руки находится на уровне подмышечной впадины. Если линия офсайда выше этого уровня - это офсайд. Если игрок касается мяча рукой ниже этого уровня - это нарушение".

"Теперь, если мяч коснулся руки игрока, арбитр обязан оценивать "обоснованность" положения руки по отношению к тому, что он делает в конкретном моменте, - отметил Левников. - Случайный контакт руки партнера по команде с мячом перед забитым голом и случайный контакт руки с мячом, при котором создается возможность забить гол, были исключены из перечня нарушений".

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