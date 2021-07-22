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Лига конференций

Главный тренер "Сочи" рассказал о характере травмы футболиста Юсупова

По словам Владимира Федотова, полузащитник подвернул голеностоп при неудачном приземлении
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов высказал надежду на то, что травма полузащитника Артура Юсупова окажется не очень серьезной. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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В четверг "Сочи" дома обыграл азербайджанскую "Кешлю" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Юсупов получил травму на 29-й минуте матча и был заменен.

"[Юсупов] подвернул голеностоп, поле было немного сырое, он неудачно приземлился, - сказал Федотов. - Степень повреждений узнаем после обследования, хотелось бы, чтобы повреждение было минимальным, Артур очень ценный и важный игрок для нас".

Ответный матч команды проведут 29 июля в Азербайджане.

В прошлом сезоне Юсупов провел 27 матчей за "Сочи" в разных турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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