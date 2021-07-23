Ограничения и ожидания реформ. Новый сезон премьер-лиги стартует игрой "Ростов" - "Динамо"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сезон-2021/22 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует в пятницу матчем между "Ростовом" и московским "Динамо". Первая игра нового розыгрыша чемпионата России пройдет на "Ростов-Арене" без зрителей, начало встречи - 20:00 мск. Стартующий сезон станет дважды юбилейным для российского футбола. Предстоящий розыгрыш чемпионата России станет 30-м в истории и 20-м с того момента, как организация соревнований среди команд высшего дивизиона перешла под управление Российской футбольной премьер-лиги (в июле 2018 года лига была переименована в РПЛ). С 1992 по 2001 год за проведение чемпионата России отвечала Профессиональная футбольная лига.

По сравнению с прошлым сезоном состав участников чемпионата России изменился на две команды - в мае премьер-лигу напрямую покинули волгоградский "Ротор" и "Тамбов", которые заняли 15-е и 16-е места в турнирной таблице РПЛ. В первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по спортивному принципу места в РПЛ завоевали самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" получили право сыграть в стыковых матчах с тульским "Арсеналом" и "Уфой", которые заняли 14-ю и 13-ю позиции в чемпионате страны. Позднее "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в премьер-лиге, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в премьер-лигу, а переходные игры были отменены. В преддверии нового сезона Российский футбольный союз (РФС) расширил число клубов ФНЛ, которые могут принять участие в стыковых матчах за право выступить в премьер-лиге в сезоне-2022/23. Согласно новому регламенту, право выступать в РПЛ либо в стыковых матчах могут получить только клубы, которые заняли в итоговой таблице ФНЛ места с первого по шестое без учета мест, занятых вторыми командами РПЛ в итоговой таблице первенства. При этом команды РПЛ и ФНЛ, завоевавшие право выступать в премьер-лиге, но не получившие лицензию РФС или отказавшиеся от участия, к турниру не допускаются. Решением исполкома или бюро исполкома РФС по согласованию с обеими лигами они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в премьер-лиге. Кроме того, по решению РФС перед стартом сезона для клубов премьер-лиги была расширена заявка - с 25 до 28 футболистов. Увеличение числа игроков, которые могут быть внесены в заявку на сезон, не сказалось на лимите на легионеров. Теперь его формула выглядит как "8+20", то есть восемь иностранцев и 20 россиян. Вместе с тем в заявках у команд премьер-лиги должно быть не менее шести доморощенных футболистов. В случае их отсутствия, квота заявляемых игроков основного состава соответственно уменьшается до 27-22 футболистов. Возможно, последний "гладкий" чемпионат В середине июля Российский футбольный союз на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской аналитической компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. По оценке руководителя компании - партнера РФС Питера Ньювенхейса, наиболее предпочтительным для реализации форматом изменения системы российского футбола является "Юпитер 16". В случае перехода на предлагаемую систему чемпионат России перестанет быть "гладким" - команды перестанут проводить по 30 матчей (по 15 дома и на выезде), вместо этого на первом этапе они проведут по 24 встречи (по 12 на своем и чужом полях). Планируется, что матчи будут проходить по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

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После этого команды будут делиться на две группы (места с первого по шестое и с седьмого по 16-е). В первой разыгрываются три путевки в еврокубки, сильнейший из второй группы встречается с четвертой командой из топ-6 за выход в Лигу конференций. Две последние команды из второй группы РПЛ вылетят в ФНЛ, а седьмая и восьмая команды примут участие в стыковых матчах за право выступить в премьер-лиге с клубами ФНЛ. Обсуждая возможные изменения в российском футболе, Ньювенхейс заявил журналистам, что пять из шести ведущих клубов РПЛ выступили за реформу, а еще один занял нейтральное положение. Глава нидерландской компании не стал уточнять, как именно голосовали клубы категории "А" ("Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив"). Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в середине июля заявил журналистам, что сейчас речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства РПЛ с сезона-2022/23. Он отметил, что для этого нужно согласие клубов. Также представитель руководства РФС подчеркнул, что, по его мнению, решение нужно принять до конца сентября. Член исполкома РФС, генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил ТАСС о том, что исполком планирует продолжить обсуждение реформ формата проведения соревнований в российском футболе в конце августа - начале сентября. Президент РПЛ Сергей Прядкин в свою очередь сообщил о том, что общее собрание клубов премьер-лиги состоится в период с 10 по 20 августа. На трибунах становится тише Стартующий в пятницу сезон в премьер-лиге отличается от доигровки чемпионата-2019/20 в июне-июле 2020 года и предыдущего розыгрыша национального первенства. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в принимающих соревнования регионах местные отделения Роспотребнадзора далеко не везде разрешают проведение матчей со зрителями или со средним допуском болельщиков на трибуны. За сутки до матча открытия нового сезона РПЛ стало известно, что встреча между "Ростовом" и "Динамо" пройдет при пустых трибунах, несмотря на то, что еще 21 июля власти региона в виде исключения называли разрешенной заполняемость "Ростов-Арены" на 50% от максимума. 22 июля на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о том, что зрители не будут допущены на стадион.

После этого Российская премьер-лига призвала болельщиков с пониманием отнестись к ситуации с допуском зрителей на матчи чемпионата страны. "В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора. К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее. Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЛ. Вопрос о допуске зрителей на стадионы других 15 клубов премьер-лиги остается открытым. По состоянию на вечер четверга, на другие игры первого тура разрешено пускать от 500 болельщиков до 30% от максимальной вместимости арен в некоторых регионах страны. Пример с Ростовом-на-Дону показывает, что в пятницу утвержденные ранее цифры могут измениться в сторону уменьшения. О том, что такое развитие событий возможно, 21 июля ТАСС сообщал руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги Дмитрий Зеленов. Футбол для зрителей. И без них Программа первого тура РПЛ продолжится в субботу тремя матчами. Этот игровой день откроется визитом действующего чемпиона страны и обладателя Олимп - Суперкубка России петербургского "Зенита" в гости к "Химкам". Игра начнется в 17:30 мск. Как сообщил ТАСС в четверг министр спорта Московской области Роман Терюшков, на трибуны "Арены-Химки" будут допущены не более 1 000 зрителей, причем половина билетов будет распространена среди поклонников гостевой команды. В 20:00 мск в Москве и Казани параллельно пройдут матчи "Локомотив" - "Арсенал" и "Рубин" - "Спартак". Пресс-служба железнодорожников еще в среду сообщила о том, что клуб внес "РЖД-Арену" в число объектов, входящих в зону COVID-free, а также рассказала о проработке со стороны "Локомотива" варианта посещения зрителями стадиона без ограничения по их количеству при наличии у каждого болельщика QR-кода. Что касается матча в столице Татарстана, "Рубин" 22 июля объявил о том, что игра против "Спартака" состоится в присутствии зрителей на "Ак Барс Арене". Их численность составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности. Несмотря на то, что вопрос со зрителями в целом был решен, было неясно, сколько билетов достанутся поклонникам "Спартака", которые успели купить их заранее.