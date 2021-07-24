Тремя матчами в субботу продолжится первый тур чемпионата России по футболу

В этот день "Химки" сыграют с "Зенитом", "Локомотив" - с "Арсеналом", "Рубин" - со "Спартаком"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся встречи "Химки" - "Зенит", "Локомотив" - "Арсенал" и "Рубин" - "Спартак". Среди субботних матчей выделяется встреча между "Рубином" и "Спартаком". По итогам прошлого сезона красно-белые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата, что гарантировало команде участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На этой стадии подопечные Руя Витории, который возглавил красно-белых в мае, сыграют с португальской "Бенфикой", первый матч пройдет в Москве 4 августа. "Рубин" стал четвертым в прошедшем чемпионате и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с победителем пары "Судува" (Литва) - "Ракув" (Польша).

Команды проверили силы друг друга еще до старта РПЛ: "Рубин" и "Спартак" приняли участие в предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер вместе с "Химками" и "Сочи". Красно-белые стали победителями соревнования, выиграв у всех соперников, встреча же с "Рубином" завершилась со счетом 4:0. В прошлом сезоне "Рубин" и "Спартак" одержали по одной гостевой победе в матчах друг с другом с одинаковым счетом 2:0. Самой обсуждаемой темой перед стартом нового сезона является количество допущенных зрителей на матчи. Большинство встреч первого тура пройдут без зрителей или с ограничениями до 500 человек, однако игру между "Рубином" и "Спартаком" разрешено посетить не более 30% зрителей от общей вместимости "Ак Барс Арены". Стадион вмещает 45 379 человек. В составе "Спартака" не сыграет аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, он находится в расположении сборной на Олимпийских играх в Токио. Также из-за повреждения пальца руки игру пропустит голкипер красно-белых Александр Селихов, продолжает восстановление после травмы защитник Павел Маслов. "Рубин" подходит к игре без потерь. Встреча между командами начнется в 20:00 мск, матч обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. "Химки" попробуют отобрать очки у чемпиона Программу матчей субботы откроет встреча между "Химками" и чемпионом прошлого сезона санкт-петербургским "Зенитом". Как сообщил ТАСС в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, игру на "Арене-Химки" смогут посетить не более 1 тыс. зрителей, а допуск на стадион будет осуществляться по QR-кодам. Матч между командами начнется в 17:30 мск. По итогам прошлого сезона "Зенит" в третий раз подряд стал чемпионом России. Прошлый сезон в премьер-лиге стал для "Химок" первым с 2009 года, команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

"Зениту" не сможет помочь бразильский нападающий Малком, который выступает за сборную на Олимпиаде. У "Химок" вряд ли выйдет на поле защитник Дмитрий Тихий, который восстанавливается после мышечной травмы. По мнению бывшего полузащитника "Спартака" и сборной России Александра Мостового, "Зенит" остается главным фаворитом на победу и в предстоящем сезоне. "У "Зенита" подбор футболистов получше, но если кто-то из лидеров получит травму, то это скажется на игре, - сказал Мостовой ТАСС. - Но все же и "Локомотив", и "Спартак", и "Краснодар", который провалил прошлый сезон, должны создать конкуренцию "Зениту", у "Динамо" тоже неплохие шансы, раньше игрокам не хватало опыта из-за молодого состава, но теперь клуб укрепился и набрал опыт. Я думаю, что предстоящий чемпионат будет поинтереснее предыдущего". "Локомотив" и "Арсенал" сыграют без зрителей В другом матче дня "Локомотив" сыграет на "РЖД-Арене" с "Арсеналом", встреча начнется в 20:00 мск и пройдет без зрителей. Железнодорожники в прошлом сезоне заняли третье место в турнирной таблице чемпионата и выиграли Бетсити - Кубок России, благодаря чему клуб гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы. У "Арсенала" игру из-за дисквалификации пропустит защитник Гия Григалава, который получил красную карточку в последнем матче прошлого сезона против "Уфы". В составе "Локомотива" продолжает восстановление после травмы нападающий Зе Луиш.

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