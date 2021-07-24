Агапитов назвал решение суда вернуть ему олимпийскую аккредитацию победой справедливости

"Сегодня победила справедливость. Решение МОК лишить меня аккредитации стало для меня ударом, поставило под сомнение мою репутацию. Я не сомневался ни секунды, что дойду до конца, чтобы защитить свое имя и репутацию, вопрос собственно поездки в Токио всегда был для меня второстепенным", - заметил Агапитов.

"Я благодарен арбитрам CAS, которые проявили профессионализм и беспристрастность, не боясь пойти против МОК, - продолжил собеседник ТАСС. - И МОК, и Международная федерация тяжелой атлетики были абсолютно непрозрачны в процессе вынесения решения, которое не имело никакого правого основания и было дискриминационным по своей природе. Мы смогли доказать CAS, что МОК был абсолютно неправ, вынеся решение против меня со ссылкой на нарушение антидопинговых правил 27-летней давности и не учтя мою многолетнюю активную работу по борьбе с допингом и коррупцией как в российской тяжелой атлетике, так в международной федерации".

Агапитов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с 1994 по 1996 год.

"Я благодарен профессору Ричарду Макларену, который выступил свидетелем с моей стороны, рассказав арбитрам о моей роли в расследовании коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики. Его поддержка значит очень много для меня. Безусловно, я продолжу свою активную работу по искоренению допинга и коррупции в моем любимом виде спорта - тяжелой атлетике", - заключил собеседник ТАСС.