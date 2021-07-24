Агапитов назвал решение суда вернуть ему олимпийскую аккредитацию победой справедливости

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и временно исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов считает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть ему олимпийскую аккредитацию победой справедливости. Об этом Агапитов заявил ТАСС.
Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Токио удовлетворила апелляцию Агапитова на решение МОК об отзыве личной аккредитации на Олимпийские игры в Токио.
"Сегодня победила справедливость. Решение МОК лишить меня аккредитации стало для меня ударом, поставило под сомнение мою репутацию. Я не сомневался ни секунды, что дойду до конца, чтобы защитить свое имя и репутацию, вопрос собственно поездки в Токио всегда был для меня второстепенным", - заметил Агапитов.
"Я благодарен арбитрам CAS, которые проявили профессионализм и беспристрастность, не боясь пойти против МОК, - продолжил собеседник ТАСС. - И МОК, и Международная федерация тяжелой атлетики были абсолютно непрозрачны в процессе вынесения решения, которое не имело никакого правого основания и было дискриминационным по своей природе. Мы смогли доказать CAS, что МОК был абсолютно неправ, вынеся решение против меня со ссылкой на нарушение антидопинговых правил 27-летней давности и не учтя мою многолетнюю активную работу по борьбе с допингом и коррупцией как в российской тяжелой атлетике, так в международной федерации".
Агапитов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с 1994 по 1996 год.
"Я благодарен профессору Ричарду Макларену, который выступил свидетелем с моей стороны, рассказав арбитрам о моей роли в расследовании коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики. Его поддержка значит очень много для меня. Безусловно, я продолжу свою активную работу по искоренению допинга и коррупции в моем любимом виде спорта - тяжелой атлетике", - заключил собеседник ТАСС.